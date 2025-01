Materna ’Allende’: da mercoledì iscrizioni aperte

Al via da mercoledì (fino al 31 gennaio) le domande di iscrizion per il prossimo anno scolastico dei bimbi alla scuola d’infanzia ’Salvator Allende’ di via Monviso. A essere interessati, sono i bimbi nati da 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

"La possibilità di accogliere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile

2026 – spiega il Comune – previsto dalle normative, è subordinata alla disponibilità dei posti, alla ricettività della struttura, alla funzionalità dei servizi e alle risorse finanziarie del Comune".

Alla scuola ’Allende’ sono previste due sezioni (Rosa e Gialla) e per l’anno scolastico 2025-2026 sono disponibili 16 posti.