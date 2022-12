Materne e biblioteca Pronti otto posti

Otto posti disponibili nel Comune di Riccione per il servizio civile. I volontari che faranno questa scelta andranno ad occuparsi di minori, integrazione nelle scuole e anziani. E’ stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti riguardanti programmi di Servizio civile. I progetti si riferiscono a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 10 febbraio alle 14. I posti disponibili sono al settore Servizi alla persona e alla famiglia, in biblioteca, alla scuola dell’infanzia Mimosa, alla materna Villaggio Papini, e al Centro diurno Pullè.