Matricole in aumento all’Università

Aumenta il numero di matricole ai corsi dell’Università di Bologna, campus di Rimini. Per l’anno in corso si arrivati a un +4%. . Per quanto riguarda il dato complessivo dell’Università di Bologna incluse le sedi di Cesena, Ravenna, Rimini, Forlì, ci si attesta su un numero di immatricolazioni superiore di quasi l’8% rispetto all’anno precedente. Si tratta di 26.748 iscritti contro i 25.937 dell’anno precedente. Un risultato importante a cui va aggiunto un migliaio di studenti stranieri che sono ancora in fase di perfezionamento. Nel complesso l’Università di Bologna tornerà a superare i 90mila iscritti. Tra i vari campus quello di Rimini cresce del 4%, in linea con il +3% di Cesena e Bologna. Grande incremento per Ravenna con il 12%, mentre indietreggia Forlì (-2%). Le matricole provengono sempre meno dal meridione (-8,7%), un dato che trova una motivazione nel caro vita e nel costo degli affitti. "Questi numeri restituiscono l’immagine di un Ateneo che, forte della sua credibilità, della sua carica innovativa e dell’impegno costantemente profuso da docenti e personale, sa abbinare qualità della didattica e diritto allo studio. È questo l’Ateneo che vogliamo essere: sempre più qualificato nella sua offerta formativa e nei suoi servizi, sempre più aperto e inclusivo nell’accogliere studentesse e studenti - commenta il Rettore Giovanni Molari -. Alcuni numeri ci confortano in maniera particolare: l’incremento deciso delle iscrizioni alle lauree magistrali conferma che, in una congiuntura complessivamente sfavorevole alla mobilità interregionale degli studenti, l’Alma Mater continua a essere un punto di riferimento anche per chi ha svolto il suo percorso triennale altrove. La sempre più ampia ricettività internazionale dell’Ateneo, che nel panorama italiano è un nostro primato in costante crescita, conferma la nostra reputazione in Europa e nel mondo".