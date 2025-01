Matrimoni: il municipio è la location preferita per le cerimonie civili

Nell’elenco dello Stato civile di Riccione ora ci sono anche le convivenze di fatto. Sono quattordici quelle registrate per la prima volta nel 2024. Nulla a che vedere con i matrimoni, si tratta infatti di due persone di diverso sesso che, per vari motivi affettivi o per reciproca assistenza, comunque senza rapporti di parentela o adozione, vivono insieme. Sottoscrivendo questo contratto possono godere di alcuni benefici, per esempio è permesso regolare il regime patrimoniale di coppia.

Non è l’unica novità. Calano le coppie in frantumi, ma anche i matrimoni, soprattutto quelli celebrati in chiesa, che nel 2023 erano stati in netta ripresa. Rieccoli in diminuzione, anche se resta comunque da considerare che diverse coppie, dopo essere convolate a nozze in Comune, celebrano i fiori d’arancio davanti all’altare. Quelle convolate a nozze nel 2024 sono state 97 (102 nel 2023 e 132 nel 2022). Di queste 19 si sono promesse amore eterno in chiesa e 78 con rito civile. In quest’ultimo caso per il fatidico giorno del sì, ben 60 coppie hanno scelto la saletta del municipio, più economica, mentre altre dieci hanno preferito Villa Mussolini e sei Villa Lodì Fe. Appena un matrimonio è stato celebrato al Castello degli Agolanti, così pure uno è stato quello tenutosi in spiaggia, nella zona 7 del Comune, allestita ad hoc a Fontanelle.

Sempre allo Stato civile per decenni guidato da Leila Baratti, andata in pensione il 31 dicembre, è stata registrata anche un’unione civile, mentre un’altra è stata sciolta. Calano le separazioni, 20 in tutto, delle quali 16 in comune e 4 con sentenza in tribunale. In flessione pure i divorzi 24, (16 in Comune e 8 con sentenza in tribunale).

ni. co.