Matrimoni raddoppiati in un anno Boom di riti civili in municipio

Fiori d’arancio come se piovesse a Riccione. Nell’anno appena trascorso si è registrato un autentico boom del ’fatidico sì’. "Il 2022 è stato l’anno dell’amore", il commento per una volta non troppo istituzionale dell’amministrazione comunale. "Grazie alla fine delle restrizioni per la pandemia da Covid-19 – proseguono dal Comune – il numero degli sposalizi è quasi raddoppiato, passando dai 76 di due anni fa ai 132 dello scorso anno. A incrementare sono stati soprattutto i matrimoni celebrati civilmente, saliti dai 54 del 2021 ai 96 del 2022. La crescita delle nozze con rito religioso è stata molto più limitata: da 22 a 26".

"A fronte di un anno in cui l’amore è stato ampiamente celebrato tra le sedi comunali e le chiese, le famiglie già unite dal vincolo del matrimonio hanno sostanzialmente tenuto – aggiunge il Comune –. Balza agli occhi il raddoppio delle separazioni celebrate innanzi all’Ufficiale dello Stato civile, da 13 a 26, ma sono scese quelle consumate con sentenze del tribunale, da 45 a 35". Complessivamente stabili anche i divorzi: quelli formalizzati agli uffici dello stato civile sono passati dai 22 del 2021 a 17 dell’anno scorso; in tribunale saliti di poco, da 20 a 22. Nel 2022 è crollato il numero delle unioni civili, azzerato: nel 2021 erano state 5, nel 2022 nessuna. Tra le varie location possibili per i riti civili, predilette le sedi municipali. Sposarsi nelle sedi dell’amministrazione comunale ha un costo che può variare da 0 a 900 euro. La sede più gettonata è stata la sala del municipio (gratuita nei feriali, 100 euro nei festivi). Apprezzata anche Villa Lodi Fè, che va dai 250 ai 350 euro (500 i non residenti). Stessa cifra per Villa Mussolini, che tocca i 650 euro nel weekend per i non residenti (per il buffet supplemento di 400 euro). Tariffe più abbordabili al Castello degli Agolanti (massimo 400 euro per chi non abita a Riccione). La più cara è la location marina. Chi sceglie di sposarsi in riva al mare al bagno di proprietà dell’amministrazione comunale (zona numero 7) deve sostenere un costo di 500 euro nei giorni feriali (600 i non residenti), che salgono a 800 nel fine settimana (900 per i non residenti). Il supplemento per il buffet, che in questo caso potrà avere una durata fino a 4 ore, è di 700 euro.