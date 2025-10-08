Matrimonio combinato in Bangladesh, confermati i domiciliari per i genitori

Rimini, 8 ottobre 2025 – Nessun alleggerimento della misura cautelare per la coppia accusata di aver imposto alla figlia un matrimonio combinato in Bangladesh. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa – rappresentata dall’avvocato Valentina Vulpinari – confermando per entrambi i genitori, lei 42 anni e lui 55, la permanenza agli arresti domiciliari. Secondo il gip non ci sono, al momento, elementi tali da giustificare un allentamento del regime in vigore da settembre.

La giovane al centro della vicenda è cresciuta a Rimini, dove era arrivata all’età di sette anni. Qui aveva frequentato le scuole, stretto amicizie e costruito la propria vita. Ma, una volta diventata maggiorenne, secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm Davide Ercolani, sarebbe stata convinta dai genitori a partire per il Bangladesh con il pretesto di visitare una nonna malata.

Una volta giunta a Dacca, le sarebbero stati sottratti documenti e denaro, impedendole di muoversi o chiedere aiuto. Nel giro di poco tempo, con la complicità di parenti locali, sarebbe stato organizzato un matrimonio con un uomo di dieci anni più grande, appartenente a una famiglia agiata. Un’unione dalla quale risulta oggi divorziata. La ragazza avrebbe tentato di opporsi, ma – sempre secondo gli atti – le resistenze sarebbero state soffocate con pressioni, minacce e persino farmaci sedativi. Il matrimonio è stato celebrato il 17 dicembre 2024. Subito dopo, la giovane sarebbe stata costretta ad assumere medicinali per favorire una gravidanza, riuscendo però di nascosto a procurarsi anticoncezionali per evitarla. L’assenza di un concepimento avrebbe convinto i familiari ad acconsentire a un rientro in Italia per presunte cure mediche.