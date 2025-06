Il matrimonio del campione Marco Carnesecchi con l’influencer Valentina De Flaviis: “La parata più bella”

Rimini, 20 giugno 2025 – Le aveva chiesto la mano esattamente 4 mesi fa. Era il 20 febbraio e Marco Carnesecchi aveva scelto Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, per chiedere a Valentina De Flaviis di sposarlo. E oggi il portierone dell’Atalanta e della Nazionale e la bella influncer hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ (foto) a Palazzo Garampi, davanti al sindaco Jamil Sadegholvaad .

Per il calciatore riminese (che a luglio compirà 25 anni) e Valentina (24 anni) una cerimonia semplice, davanti a una ristretta cerchia di familiari e di amici. Tra loro anche Nicolò Zaniolo, ex compagno di squadra di Carnesecchi all’Atalanta, e la compagna Sara Scaperotta. Per Carnesecchi un elegantissimo completo bordeaux, per la sposa abito bianco e lungo velo sulla testa che le ricadeva sulla schiena. “Siamo fidanzati da 8 anni, non vedevamo l’ora arrivasse questo momento”, sorridono i due novelli sposi, prima del lancio del riso sulla scalinata di Palazzo Garampi.

Il matrimonio del campione Marco Carnesecchi con l’influencer Valentina De Flaviis in municipio con il sindaco di Rimini (foto Petrangeli)

Valentina si è da poco laureata in moda all’università di Rimini, dove vive tutta la sua famiglia e dove ha conosciuto Marco: “Un amore a prima vista”. Quella di oggi “è la parata più bella di Marco”, scherzano gli amici. Ma per la coppia “niente viaggio di nozze, per ora. Anche perché tra un po’ dovrò già partire per il ritiro con l’Atalanta”, spiega Marco. Dopo la cerimonia in municipio, la festa di matrimonio è proseguita al ristorante Gioconda a Gabicce: ad attendere gli sposi e gli ospiti un pranzo sfarzoso accompagnato da tanti brindisi. Il tutto raccontato in diretta dalle foto pubblicate sui social dalla coppia e dagli invitati.