Matrimonio in ospedale: la malattia non ostacola l’amore di Fabrizio e Valentina

Rimini, 21 novembre 2023 – L’amore trionfa su tutto. L’amore, puro come un diamante, contenuto nella promessa del "io mi fermo qui: non amerò altra persona che te". Una promessa sussurrata affettuosamente tra amanti e che già nel 2015 Fabrizio Celli, sottoufficiale riminese dei carabinieri in servizio al battaglione di Bologna, e la compagna Valentina Galli si erano fatti poco dopo essersi conosciuti al Barrumba.

Una promessa che domenica pomeriggio Fabrizio, 54 anni, e Valentina, 46, si sono ribaditi pronunciando il fatidico "Sì, lo voglio" davanti agli amici di sempre, ma ad un altare diverso dal solito: quello della cappella all’interno dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini.

Quello tra Fabrizio e Valentina non è stato infatti il matrimonio che tutti si possono immaginare. Perché a guastare una relazione perfetta e che da sei anni e mezzo porta con sé anche la figlia di Fabrizio e Valentina, ci ha pensato nei mesi scorsi un tumore, diagnosticato a Fabrizio a seguito di alcuni controlli a cui il militare era stato sottoposto perché coinvolto nell’incidente stradale in viale Settembrini davanti all’ospedale. Un incidente in cui Fabrizio Celli rimediò la frattura di sette costole e un trauma cranico che lo obbligarono a diversi accertamenti. Una spaventosa anticamera alla scoperta di un male ben più grande. Un nemico tremendo con cui fare i conti con la sola forza dell’amore.

E sebbene il percorso di cure di Fabrizio Celli nel reparto di oncologia dell’Infermi sia appena cominciato, la prima parte della sua battaglia il carabiniere riminese l’ha già vinta. Lo ha fatto appellandosi al principio dell’amore che trionfa su tutto, anche sul più ostile di tutti i mali. E ci è riuscito Fabrizio, nel modo più semplice, guardando negli occhi Valentina, compagna di una vita, ribadendole quanto si erano già promessi otto anni fa: "Io mi fermo qui. Lo voglio".

"L’idea di sposarci ci balenava in testa già da un po’ – racconta la novella sposa Valentina Galli –. Ci siamo conosciuti nel 2015, siamo genitori di una bellissima bambina. E abbiamo deciso di rafforzare ancora di più il nostro legame nel momento più difficile per mio marito". Un’idea quella di sposarsi nella cappella dell’ospedale ’Infermi’ che è balenata quasi per caso.

"La dottoressa Anna Forlani, dirigente del reparto di Medicina 1 e neurologia, dove si trovava mio marito fino a domenica, ha saputo della nostra voglia di sposarci e ci ha proposto di farlo qui, in ospedale". Parla direttamente dal reparto di oncologia dell’Infermi Valentina, dove le parole a tratti si interrompono per la commozione ricordando momenti di gioia di neanche ventiquattr’ore prima. "La cerimonia si è tenuta davanti a una cinquantina di persone, tra cui parenti, amici di una vita, ma anche medici e infermieri del reparto. Per l’occasione – ripercorre la sposa di Fabrizio – ho voluto che a sposarci ci fosse don Tarcisio, il mio parroco da tutta una vita e nella particolarità del momento comunque tutti abbiamo percepito un clima di purezza e di amore vero. È stato un matrimonio atipico e per questo impregnato di emozioni fortissime...".

S’interrompe Valentina. E poi conclude: "Si respirava aria di amore". Quello puro e inossidabile, appunto. Quel diamante alla cui forza ancora una volta Fabrizio ora si aggrappa ogni giorno nelle corsie del reparto di oncologia. In quell’Infermi dove ha promesso a Valentina l’amore eterno. Oltre ogni male.