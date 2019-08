Rimini, 3 agosto 2019 - Piazza e teatro tricolore per Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica è arrivato, dopo una breve sosta al Grand Hotel, per assistere al concerto diretto da Riccardo Muti al teatro Galli. A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Gnassi, il governatore Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia Riziero Santi e il prefetto Alessandra Camporota.

Dopo il festoso saluto alla piazza (VIDEO), Mattarella è entrato all'interno del teatro dove si è intrattenuto al bar del Grifone con il Maestro Riccardo Muti e l'assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia. Quindi l'ingresso del presidente nel teatro, accolto dagli applausi, per assistere a 'Le nozze di Figaro'. Matteralla avrebbe dovuto venire a Rimini, ad ammirare il rinato Galli il 9 dicembre scorso: la visita venne annullata in segno di lutto per la strage nella discoteca di Corinaldo: proprio oggi, sono stati arrestati 6 giovanissimi per l'omicidio preterintenzionale di quei 5 ragazzini e della mamma.