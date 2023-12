Mattarella sul Titano: "Dialogo e amicizia" . San Marino per l’Italia non è più paese-canaglia

e Donatella Filippi

Dimenticate il clima da guerra fredda di qualche anno fa. Quella freddezza nei rapporti tra Italia e San Marino è solo un ricordo. Oggi i due Stati sono un po’ come vecchi amici che si sono riavvicinati dopo un periodo di incomprensioni. La visita di Sergio Mattarella, ieri, ne è la testimonianza tangibile. Il presidente della Repubblica italiana è salito sul Titano per la prima volta, nove anni dopo Giorgio Napolitano. Prima ancora si erano messi in viaggio dall’Italia a San Marino per una visita ufficiale Giuseppe Saragat nel mese di novembre del 1965, Sandro Pertini il 20 ottobre del 1984, Francesco Cossiga l’11 giugno del 1990. Mattarella è il quinto capo di Stato italiano a mettere piede nell’antica Repubblica.

I due Stati vanno d’amore e d’accordo (cinque accordi internazionali in tre anni). San Marino non è più considerato un paese canaglia, quel paradiso fiscale da prendere a muso duro. Alcune questioni che hanno tenuto distanti i due Paesi per anni, dall’aborto volontario che sul Titano era considerato reato fino al 2022 alla discussione sull’apertura di un casinò nel territorio della Repubblica osteggiata dall’Italia, oggi sono accantonate.

Mattarella atterra all’aeroporto di Rimini, per poi varcare il confine poco prima delle 11. Breve fuori programma per salutare gli studenti delle elementari assiepati sotto i portici di Borgo Maggiore prima di arrivare in piazza della Libertà, dove ad accoglierlo ci sono i Capitani Reggenti Gaetano Troina e Filippo Tamagnini. Proprio dell’amicizia tra Italia e San Marino parla il presidente nel suo discorso durante l’udienza a Palazzo Pubblico. "Negli ultimi anni – le parole di Mattarella – abbiamo assistito a un vero e proprio cambio di paradigma delle nostre relazioni in un lavoro comune teso a definire priorità e linee d’azione nell’interesse dei nostri concittadini e della causa della pace universale. I nostri due Paesi sono legati dal filo indissolubile di una storia millenaria". Il presidente ne cita alcuni passaggi cruciali. "Durante il Risorgimento italiano, San Marino accolse e protesse Garibaldi, nonostante i rischi di ritorsioni delle truppe austriache. L’ospedale di guerra sul fronte veneto, durante il Primo conflitto mondiale, sorse con spirito di generosità dalla Repubblica del Titano, a fianco dei combattenti italiani, così come, durante la Seconda guerra mondiale, San Marino accolse decine di migliaia di sfollati durante il passaggio del fronte". Senza dimenticare, storia più recente, gli aiuti partiti dalla piccola Repubblica agli alluvionati della Romagna.

Mattarella si mette al fianco del Titano nella corsa verso l’Ue. "Proprio in questi giorni – ricorda – San Marino è impegnata nelle fasi decisive del negoziato con l’Unione europea per un accordo di associazione che le assicuri l’accesso ai benefici di un’integrazione con le regole dell’Unione europea. Un negoziato che richiederà scelte lucide e coraggiose, un’occasione storica, sia per l’Unione sia per la vostra Repubblica – dice rivolgendosi ai sammarinesi – L’Italia è al vostro fianco in questo processo". Dopo l’udienza a Palazzo pubblico, la giornata sammarinese di Mattarella si conclude con un pranzo stellato al Kursaal. Cappelletti e piadine mignon nel menù dello chef Luigi Sartini.