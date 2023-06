Matteo Bartolini campione europeo senior di padel

Matteo Bartolini si laurea campione europeo senior di Padel ad Alicante. Dopo aver vinto il campionato mondiale a Las Vegas nel 2022, il riccionese Bartolini con il compagno Maurizio Serafino si aggiudica anche il campionato europeo over 55 di Padel svoltosi in Spagna. Nel dominio degli iberici l’unica coppia maschile italiana ad aver vinto il titolo Senior (categoria over 55) - anche questa volta - è stata quella costituita da Matteo Bartolini e Serafino che è riuscita a bissare il titolo mondiale conquistato nel 2022. Il successo consecutivo in un solo anno non era riuscito mai a nessuno ‘non spagnolo’ e quindi grande è stata la soddisfazione per il team italiano.