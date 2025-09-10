Matteo e Laura confermati campioni nazionali di danza

Un altro importante traguardo messo a segno dai misanesi Matteo Giovanardi e Laura Pira. I due ballerini romagnoli sono stati riconfermati campioni nazionali di danze folk (valzer, mazurka e polka) per la classe Professional division, 14esimo titolo italiano riconosciuto dal Coni. Matteo balla dall’età di otto anni ed è cresciuto nella scuola Mirko e Sandra, suoi maestri fino al 2023. Dal 2005 è diventato anche lui maestro di ballo e dal 2017 balla con sua moglie Laura, partner di vita da 24 anni. Insieme, da due anni, gestiscono un’altra scuola di ballo ArtedanzaRomagna.

"Non abbiamo al momento nessuna intenzione di appendere ancora le scarpe da ballo al chiodo _ dicono Matteo e Laura _ Sarà il fisico a dirci quando smettere. E poi c’è tanto tifo da parte di amici e parenti, in particolare dalle nostre figlie Gaia e Giulia". L’amore per il folk è una passione condivisa in famiglia. "I miei genitori Loris e Vilma mi hanno sempre sostenuto _ racconta Matteo _ Mia mamma è scomparsa due anni fa, ma continuiamo a ballare anche per lei, per dare sempre il meglio in pista. Vilma diceva sempre ‘balla tranquillo e sempre con il cuore, perché al di là del risultato è il pubblico che deve emozionarsi’. E così faccio da sempre".

La coppia celebra così un altro grande risultato che darà una nuova spinta alla passione per la danza.

r.c.