Matteo Garrone torna a Rimini per presentare "Io capitano"

Conoscere direttamente da chi l’ha raccontata sul grande schermo la storia avvincente di Seydou e Moussa, i due adolescenti senegalesi che nel film Io capitano affrontano l’odissea attraverso il mar Mediterraneo, passando dal deserto di morte del Sahara e dalle carceri libiche. Matteo Garrone, regista di opere come Gomorra, Reality, Dogman, Pinocchio, tornerà a Rimini (era già stato ospite per gli eventi su Fellini) per presentare il suo ultimo film Io capitano, con cui ha conquistato il Leone d’Argento a Venezia. L’opera è stata scelta per rappresentare l’Italia nella corsa alle nomination per l’edizione degli Oscar 2024, nella categoria dei migliori film internazionale.

Garrone sarà domenica sul palco del cinema Fulgor (inizio alle 16,30) per parlare della sua opera al pubblico riminese. Lo farà dialogando con Francesca Fabbri Fellini, giornalista e nipote di Fellini. Alle 17 inizierà la proiezione di Io capitano. Il film di Garrone narra il dramma della migrazione nel mar Mediterraneo, offrendo al pubblico il punto di vista dei migranti stessi. Seydou e Moussa, due cugini in fuga da Dakar, sognano di una nuova vita in Europa e di diventare grandi musicisti. Entrambi sono protagonisti di una storia che la critica ha definito "pura e scevra di retorica". "Sto accompagnando la presentazione di Io capitano in varie città – ha raccontato Garrone – e mi colpisce la reazione emotiva, calda, forte del pubblico. Mi ripaga dei chilometri che sto facendo in macchina, in giro per l’Italia, anche perché vedo spettatori di tutte le età, dai ragazzi alle persone anziane. È un film che sta incontrando un pubblico molto ampio".

L’incontro con Garrone e la proiezione di Io capitano è uno degli appuntamenti che aprono la stagione autunnale degli eventi al Fulgor. Non sarà possibile prenotare i biglietti, che saranno acquistabili anche online. Il costo è di 10 euro.

a.g.c.