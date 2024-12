Matteo Manduchi: migliorano le condizioni dopo l'incidente stradale a Bellaria

Ha subìto due interventi chirurgici al cranio e dovrà essere sottoposto ad un terzo. Ma sono migliorate le condizioni di Matteo Manduchi, il 27enne che il 23 settembre intorno alle 20,30 era stato investito in via Ravenna a Bellaria da un’auto sulle strisce pedonali e ricoverato in prognosi riservata al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, con fratture multiple e traumi interni.

Da qualche tempo è stato trasferito in una struttura sanitaria a Cesenatico, dove è impegnato in una faticosa riabilitazione. "Mio figlio quella sera è arrivato in coma all’ospedale – racconta il padre Mauro –. E’ stato per molte settimane sedato in terapia intensiva, 35 giorni. Era intubato, faticava a respirare. Dopo un primo intervento chirurgico alla testa, fatto nell’immediato, ne ha subito un altro per l’insorgere di un ematoma, rilevato dalla Tac. Abbiamo temuto di perderlo. Le sue condizioni erano disperate, e le nostre speranze molto poche. Ora siamo più fiduciosi, anche se la strada da fare è ancora tanta. Lui non ha mai parlato dell’incidente. Ricorda anche cose precedenti, ma di quella sera non dice nulla. La psicologa che lo segue ci ha detto che è una cosa che capita spesso a persone che vivono traumi pesanti come il suo".

"Noi ragazzi della compagnia di Matteo siamo andati a trovarlo – racconta Giusi Dimasi, amica d’infanzia del ragazzo –. Anche l’altro giorno, a Cesenatico. Finalmente è fuori pericolo. E’ il Matteo di sempre, sta bene rispetto a prima. Ricorda le cose, ma non mi sono mai azzardata a chiedergli dell’incidente, lui non ne parla. Per quando tornerà a casa, certamente non prima di Natale, gli stiamo preparando una grande festa a sorpresa".

Matteo è molto conosciuto nella città di Panzini. A investirlo, quella sera di fine settembre, era stata una Renault Capture guidata da un 77enne. Il conducente, a quanto emerso dalla ricostruzione della polizia, non si era accorto di niente, a causa della pioggia battente. Quando ha intravisto una sagoma era troppo tardi per fermare l’auto. Sul posto venne chiesto l’intervento del 118: ambulanza e auto medicalizzata l’hanno soccorso, poi trasportato d’urgenza al Bufalini.

"L’investitore ci chiama sempre, almeno una volta a settimana, per chiedere come sta Matteo – racconta Mauro Manduchi –. Ora l’importante è che si riprenda, certo a piccoli passi, fino al nuovo intervento che gli dovrà essere fatto per ricostruire la parte di calotta cranica che è stata asportata per le operazioni precedenti".