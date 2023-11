Matteo Ravaioli è il medico dell’anno

Si terrà il 2 dicembre, al centro congressi del Grand Hotel, la cerimonia di consegna dello Iano Planco d’oro. È il riconoscimento istituito dall’ordine dei medici di Rimini, per premiare i colleghi che si sono distinti per la loro attività e ricerca in campo sanitario. Quest’anno, come avevamo anticipato già su queste colonne, il premio saà conferito a Matteo Ravaioli. Figlio di Alberto, ex sindaco di Rimini ed ex primario dell’oncologia dell’ospedale ’Infermi’, Matteo Ravaioli è professore di chirurgia dei trapianti all’università di Bologna e dal 2020 dirige il programma dipartimentale di chirurgia addominale per i pazienti con insufficienza d’organi e trapiantati al Sant’Orsola. Il chirurgo ha già al suo attivo più di mille trapianti eseguiti. La cerimonia (inizio alle 17,45) sarà aperta da Maurizio Grossi, il presidente dell’ordine dei medici.