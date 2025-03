Matteo Zannoni è il braccio d’oro

Beach Tennis over 40: Matteo Zannoni si conferma al top. Il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore allo Sport Francesco Grassi hanno ricevuto in municipio, "congratulandosi di persona", il concittadino Matteo Zannoni, fresco di trionfo nei Campionati Italiani assoluti over 40 di beach tennis organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La finale si è svolta a inizio marzo al Centro Paradise Beach di Roma, dove la coppia formata da Zannoni e dal ravennate Michele Mariotti ha sconfitto il tandem Montanari-Chiodioni, con il punteggio di 7-6/6-4.

Una conferma quella dell’atleta bellariese. Nel marzo 2023, ai Campionati Italiani di beach tennis over disputati a Ferrara, come segnalail magazine online Net–Gen, Zannoni aveva portato a casa due titoli e una finale. La coppia formata da Matteo Zannoni e Gianluca Giabbani aveva battuto in finale Alessio Chiodioni e Marco Montanari. Non solo: la coppia di doppio misto formata da Sarka e Matteo Zannoni, marito e moglie, aveva raggiunto la finale perdendo contro Alessio Chiodioni-Lucia Bazzocchi.