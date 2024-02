Matteo Zoccarato nuovo capogruppo dopo Luca De Sio

Fuori De Sio, dentro Zoccato. Come anticipato, sarà il ’consiliere anziano’ (per anzianità di servizio) Matteo Zoccarato ad assumere il ruolo di capogruppo consiliare della Lega, dopo le dimissioni dal partito di Luca De Sio (che resta in consiglio da indipendente). E’ stato lo stesso gruppo del Carroccio a nomimare formalente il nuovo capo. "Prendiamo atto della decisione del consigliere Luca de Sio di lasciare la Lega – scrivono Enzo Ceccarelli, Andrea Pari, Loreno Marchei, Matteo Zoccarato – ed il ruolo di capogruppo che gli avevamo conferito a seguito delle elezioni amministrative del 2021. Abbiamo convenuto di indicare Zoccarato quale nostro nuovo capogruppo, nel clima di mantenuta collaborazione, rispetto e proficuo lavoro comune che, da oltre due anni, ha sempre contraddistinto il nostro gruppo. Non appartengono e non toccano il lavoro del gruppo consiliare le possibili frizioni che possono aver riguardato il nostro partito. Nel nuovo assetto non muta dunque il lavoro comune e l’impegno per costruire una credibile alternativa di governo della città".