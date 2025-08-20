Matteotti tra Rimini e Riccione . Il legame nelle lettere a Velia, la memoria offesa ancora oggi

Il 21 agosto 1924, a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, si celebravano i funerali di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e assassinato dai fascisti due mesi prima. Quel giorno, lungo la ferrovia che riportava la salma dalla macchia di Riano al Polesine, migliaia di italiani salutarono in silenzio un uomo libero, colpito a morte perché aveva denunciato le violenze e le frodi del regime nascente.

A 101 anni di distanza, Fratta Polesine non dimentica. Anche quest’anno, con un percorso a tappe che parte dalla stazione ferroviaria e si conclude davanti alla tomba del deputato, la Casa Museo Matteotti (diretta da Maria Lodovica Mutterle) ricorda il sacrificio di un uomo che scelse la libertà e la verità, pur sapendo di rischiare la vita.

Eppure, mentre si rinnova la memoria, il nome di Matteotti continua a essere offeso. A Bellaria Igea Marina, nelle scorse settimane, adesivi di estrema destra hanno imbrattato la targa di piazza Matteotti. Un gesto che racconta quanto la sua eredità resti ancora oggi un nervo scoperto della storia italiana.

Ma tra Rimini e Riccione esiste anche un legame poco conosciuto con il deputato polesano. Un legame che emerge dalle lettere scritte alla moglie Velia e che mostra la dimensione concreta del suo impegno politico.

Il 4 aprile 1921, da Rimini, Matteotti annotava: "Spiaggia luminosa. Un vero peccato non essere potuti venire qui e restarci qualche mese fino a giugno. Posdomani andremo a visitare la Repubblica di San Marino. A mezzogiorno mangiamo proprio sulla spiaggia…". Era in città per il congresso dei Comuni socialisti, in un’Italia già attraversata da tensioni politiche e dalle violenze delle squadre fasciste.

La traccia più significativa risale però al 1922, quando fu chiamato a dirimere la questione dell’autonomia di Riccione. In una lettera del 21 maggio scrive da Roma che il 29 dovrà tornare a Rimini "per una divisione tra quel Comune e la frazione di Riccione". E il 29 maggio, da Rimini, conferma: "Sono a Rimini 12 ore per una divisione di Comuni con Riccione". Quel giorno, infatti, la commissione paritetica composta da lui, Zanardi e Caldara – tutti deputati socialisti – lavorò alla separazione amministrativa che porterà, pochi mesi dopo, con regio decreto, alla nascita del Comune autonomo di Riccione. Scoprire che Matteotti fu testimone diretto, a Rimini, della scissione con Riccione è un ulteriore tassello che restituisce l’immagine di un deputato capace di coniugare le battaglie di principio con la concretezza amministrativa. Non solo antifascista irriducibile, ma anche uomo che si spendeva nelle piccole e grandi questioni del territorio.

La sua figura continua a interrogarci. Mentre oggi c’è chi sporca il suo nome con adesivi e insulti, la vicenda riminese ci ricorda che la sua eredità non è fatta solo di parole pronunciate alla Camera, ma di gesti concreti: tutelare i lavoratori, riconoscere i diritti di una comunità, difendere la dignità dei cittadini.

La memoria di Matteotti non è un rituale polveroso, ma una scelta civile che riguarda il presente. Perché lui rappresenta un’idea di politica come servizio, opposta a ogni forma di sopraffazione. Ed è proprio questo che, a più di un secolo dalla sua morte, continua a dar fastidio.

Carlo Cavriani