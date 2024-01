Matthias Martelli porta in scena il capolavoro di Dario Fo

Inizierà oggi la stagione 2024 di spettacoli al Teatro Rosaspina di Montescudo e Monte Colombo. La stagione si concluderà il 25 maggio dopo ben ventisette appuntamenti pomeridiani e serali, che spazieranno dalle commedie dialettali agli spettacoli di prosa, danza e musica. Curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Montescudo e Monte Colombo e dalla Pro loco Montescudo, sotto la supervisione di Gilberto Arcangeli, in scena si vedranno: la musica con Andrea Amati e trio Eos, Colectivo 73 e Scuola Anca Ardelean con i musical e la danza, la prosa con Antonella Questa, Sosta Palmizzi, Citofonaretavella e tante commedie brillanti e dialettali di autori vari come quelle rappresentate dalla Compagnia degli Scalcagnati e del Teatro dell’Ambra. Il primo miracolo di Gesù Bambino è una delle giullarate più famose di Mistero buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo riportato in scena da Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri che inaugurerà la stagione oggi alle 18, riproponendo un’opera geniale e sempre attuale. Martelli (nella foto), allievo e da molti considerato erede di Dario Fo, ha deciso di riportare in vita l’ opera più famosa del Premio Nobel.