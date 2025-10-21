Rimini, 21 ottobre 2025 – Hanno 15 anni e trascorreranno i prossimi 24 anni in carcere per l’omicidio premeditato di Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni. E’ la sentenza con il massimo della pena prevista emessa dal tribunale turco. I giudici turchi hanno condannato il ragazzino che, secondo l’accusa, ha accoltellato Minguzzi e il suo coetaneo che ha infierito con dei calci sul corpo del ragazzo una volta che si era accasciato a terra. Altri due minorenni sono invece stati assolti.

Cosa è successo a Mattia

Mattia Ahmet Minguzzi era il figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. La famiglia vive da anni a Istanbul. Mattia, il 24 gennaio 2024, andò al mercato di Kadikoy (sulla sponda asiatica del Bosforo) con amici per acquistare attrezzatura da skateboard, una delle sue passioni dove. Qui, è stato aggredito da alcuni coetanei: venne accoltellato e picchiato. Pochi giorni dopo, il 9 febbraio, Mattia è morto mentre era ricoverato in terapia intensiva.

L'accoltellamento del ragazzo è stato documentato con un video dove si vede un giovane colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente sferra un calcio contro il 14enne dopo che era caduto a terra.

La battaglia di papà Andrea e mamma Yasemin

Il padre Andrea Minguzzi, che è chief executive chef presso Eataly a Istanbul. Fin da subito, i genitori disperati avevano spiegato che il figlio non conosceva i suoi giovanissimi aggressori: Mattia venne aggredito e accoltellato senza alcun motivo.

Il caso di Minguzzi ha suscitato forte clamore in Turchia e molte persone si sono recate oggi presso il tribunale di Kartal dove si è tenuta l'udienza del processo per dare sostegno alla famiglia del giovane ucciso.

I genitori del 14enne hanno ricevuto nei mesi scorsi moltissimi messaggi di solidarietà, anche da parte del mondo della politica e direttamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ma a loro sono anche state rivolte minacce di morte mentre la tomba di Mattia Ahmet era stata danneggiata da vandali nelle settimane successive alla sepoltura.