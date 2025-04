Mattia oggi avrebbe 15 anni, la lettera: “Il futuro ti è stato strappato, resterai il nostro bambino”

Rimini, 23 aprile 2025 – Sono saliti a otto gli arresti in Turchia per minacce alla famiglia di Mattia Ahmet Minguzzi, 14enne ucciso a Istanbul il 24 gennaio in un attacco catalogato come crimine organizzato. Figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della musicista turca Yasemin Akincilar, il ragazzo fu accoltellato da due coetanei dopo un diverbio in un mercatino. Dopo giorni in terapia intensiva, è morto il 9 febbraio. Il pm ha chiesto 24 anni per i responsabili, entrambi minorenni. Alla richiesta sono seguite minacce alla famiglia, per cui sono scattati gli arresti.

disegno realizzato dagli amici: Mattia con il suo skateboard tra le nuvole

Oggi, 23 aprile, in Turchia è la festa dei bambini, ma è anche il giorno in cui ad un bambino è stato tolto il diritto naturale di crescere e diventare adulto. Infatti, oggi è il giorno in cui non compirai 15 anni. Noi tutti, Istanbul e Misano uniti, festeggeremo ugualmente. Celebreremo la tua nascita e ringrazieremo che tu abbia fatto parte della nostra vita, anche se per troppo poco tempo. Parleremo di te, delle tue passioni, ci riuniremo attorno ad una torta per raccontarci ogni ricordo. Ci sarà amore, ci sarà famiglia, ma nessuno potrà soffiare sulle candele. Avremo solo tanti ricordi, perché di te ci è rimasto solo il passato, visto che ti è stato negato il futuro. Non sapremo mai come saresti diventato, cosa avresti fatto da grande, ma sappiamo che sarai sempre un nostro orgoglio. Ora, siamo chiamati ad una scelta: rassegnarci a credere che non esista altro che dolore oppure inseguire una speranza di luce. È forte la tentazione di arrendersi, ma rifiutiamo di cedere all’odio e di credere che esistano solo cattiveria e sopraffazione. Per questo della tua memoria ne faremo tesoro, ma anche un monito. La tua non sarà una morte invana, perché il tuo nome porterà un messaggio, questo è il compito che ora abbiamo e che porteremo avanti. Mattia Ahmet sarà il simbolo dell’innocenza contro la violenza. Vittima di un mondo ingiusto e cattivo.

La tua assenza rende manifesta la brutalità dell’essere umano e i tuoi giorni negati ci insegnano a lottare contro la prepotenza e la prevaricazione. È compito di ognuno di noi prendere coscienza delle ingiustizie quotidiane e imparare a non voltare lo sguardo, ma affrontare gli orrori mossi dal desiderio di diventare strumento di consapevolezza e miglioramento. Siamo tutti complici dell’indifferenza e dobbiamo diventare responsabili di cambiamento.

I tuoi genitori, Andrea e Yasemin, stanno lottando perché tu possa avere giustizia, che non è solo legale, quanto piuttosto esistenziale. La tua storia, infatti, ci deve riavvicinare ai valori di solidarietà, fratellanza e famiglia. Guidaci verso la comprensione e l’ascolto, sii speranza di evoluzione, perché quanto successo non debba ripetersi. Dalla tua vita spezzata vogliamo che nasca un progetto di riflessione che ci porti a dare rilievo alle cose veramente importanti. Aiutaci a rinnegare la violenza e a batterci perché si possa costruire un futuro migliore.

Ti abbiamo perso in un modo insensato e assurdo, ma non vogliamo rassegnarci alla sfiducia. Nei giorni in ospedale abbiamo conosciuto persone meravigliose. Grazie a loro, proprio nel momento in cui abbiamo toccato il lato più brutale dell’essere umano, abbiamo conosciuto anche quello più nobile. Roberta, Anna, Martina, Veronica, Francesca, Yglit, Claudio, la famiglia Zorlu, Yunus, tutti i ragazzi di Eataly e le decine di persone che hanno costruito una rete di conforto e sostegno inimmaginabile saranno sempre parte di noi. La tua morte, poi, ha scosso il mondo. Nel momento in cui tutto ci sembrava diventare inutile è successo qualcosa di incredibile. Sei diventato protagonista di un affetto inimmaginabile. Per questo crediamo che non sia solo una fine, ma anche un inizio. Una possibilità di un domani diverso. Ma perché questo sia possibile abbiamo bisogno di tutti voi che state leggendo. Ricordate la storia di Mattia Ahmet e diffondete il messaggio che ci ha lasciato. Che i ragazzi possano imparare che non c’è onore nella violenza e che gli adulti possano stare vicino a loro e aiutarli a diventare migliori di noi. “Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo.” Isabelle Allende

Famiglia Minguzzi