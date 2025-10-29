Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Rimini
Mattia Minguzzi ucciso a Istanbul: ricorso contro le due baby assoluzioni
29 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Mattia Minguzzi ucciso a Istanbul: ricorso contro le due baby assoluzioni

La mossa della procura turca. Per la morte del figlio dello chef sono stati condannati due quindicenni, considerati gli esecutori materiali. Altri due minorenni sono invece stati scagionati e possono venire scarcerati

Lo chef italiano Andrea Minguzzi con il figlio Mattia Ahmet, il 14 enne ucciso il 9 febbraio scorso dopo essere stato accoltellato da un 15enne mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, in una foto tratta dal profilo instagram del padre. +++ Facebook / Andrea Minguzzi +++ +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

La Procura generale di Istanbul ha annunciato di aver presentato ricorso in Appello nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef misanese Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, accoltellato lo scorso gennaio in un mercatino del quartiere di Kadikoy. Il tribunale ha condannato a 24 anni di reclusione per omicidio premeditato due dei quattro imputati, entrambi quindicenni. Per gli altri due minorenni è arrivata l’assoluzione: una decisione accolta con stupore e rabbia dalla famiglia della giovane vittima ma anche da una parte dell’opinione pubblica turca.

Continua a leggere questo articolo

