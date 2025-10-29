Mattia Minguzzi ucciso a Istanbul: ricorso contro le due baby assoluzioni

La Procura generale di Istanbul ha annunciato di aver presentato ricorso in Appello nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef misanese Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, accoltellato lo scorso gennaio in un mercatino del quartiere di Kadikoy. Il tribunale ha condannato a 24 anni di reclusione per omicidio premeditato due dei quattro imputati, entrambi quindicenni. Per gli altri due minorenni è arrivata l’assoluzione: una decisione accolta con stupore e rabbia dalla famiglia della giovane vittima ma anche da una parte dell’opinione pubblica turca.