Mattia Morolli sarà coordinatore

Mattia Morolli sarà il coordinatore della mozione Bonaccini per il Riminese. Al suo fianco gli esponenti di peso del partito che si sono già espressi per la candidatura del governatore a segretario nazionale del Pd, Andrea Gnassi, Jamil Sadegholvaad, Alice Parma tra gli altri (con Bonaccini anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, quella di Cattolica Franca Foronchi, la consiliera regionale Nadia Rossi). Il voto per scremare la rosa di partenza dei candidati a succedere a Enrico Letta, formata, oltreché da Bonaccini, e Schlein, da Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, "si terrà dal 3 al 12 febbraio in tutti i circoli del Partito democratico", precisa il segretario provinciale Filippo Sacchetti. Si terrà invece nei gazebo, una cinquantina quelli che saranno collocati in tutti i comuni, il voto del 26 febbraio per la scelta del nuovo segretario.