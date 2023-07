Mattinata con il Turista a Bordo, Trentaseiesima Edizione per il Circolo Diportisti di Bellarla Igea Marina

È prevista oggi, condizioni meteo marine permettendo, la Mattinata con il turista a bordo. Ad organizzare questo appuntamento, giunto alla trentaseiesima edizione, è il Circolo Diportisti di Bellarla Igea Marina. Sono numerosi i turisti che si sono già prenotati e saranno accolti a bordo delle imbarcazioni dei soci del Circolo, per trascorrere alcune ore in mare lontano dalla costa o per poter provare l’esperienza della pesca al pesce azzurro. Tutto il necessario per questa attività sarà disponibile sulle imbarcazioni e il pescato sarà offerto con un apertivo alle 11.30 a tutti i partecipanti. La manifestazione sarà riproposta anche il 13 agosto con le stesse modalità.