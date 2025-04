Mattotti firma l’immagine del MystFest 2025: "Quest’anno rifletteremo sulla violenza di genere"

È di Lorenzo Mattotti la firma del nuovo manifesto 2025 del MystFest, il festival del giallo e del mistero in programma a Cattolica dal prossimo 23 al 29 giugno. Continua così il viaggio nelle grafiche d’autore che in tutti questi anni hanno interpretato il MystFest, da Massimo Dolcini a Panebarco, da Tullio Pericoli a Cemak fino alle ultime edizioni curate da Alessandro Baronciani, Franco Brambilla, Vittorio Giardino, Tanino Liberatore. L’opera è stata presentata venerdì pomeriggio nell’ambito del Regina Fumetti Festival che si è svolto nell’ultima settimana a Cattolica. Lorenzo Mattotti è considerato uno dei più importanti illustratori e fumettisti italiani a livello internazionale. "Con questo lavoro – spiega l’amministrazione comunale – il maestro ha interpretato il tema a cui è dedicata questa edizione del MystFest, che ha per sottotitolo ‘Indagini sulla violenza’. Nella settimana del festival, infatti, troverà uno spazio importante la riflessione sulla violenza di genere, affrontata da più punti di vista, quello della cronaca, del linguaggio, dell’educazione sentimentale". Ed anche quest’anno il MystFest prevede una settimana di appuntamenti che vanno dal cinema alla musica, dalla narrativa ai podcast, ed è affiancato come sempre dal concorso letterario dedicato alle opere inedite di genere giallo e noir: gli aspiranti scrittori hanno tempo fino al 7 maggio per l’invio dei propri lavori e la premiazione si terrà nelle giornate del festival.