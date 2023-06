Maturità, in 113 alle prese con gli orali

Diploma dietro l’angolo per i 113 maturandi della scuola secondaria superiore di San Marino. Giovedì mattina la seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo. I 19 studenti del liceo classico hanno tradotto un estratto dalla lettera 104 delle Epistole Morali a Lucilio, di Lucio Anneo Seneca. Le studentesse e gli studenti del liceo linguistico, complessivamente 28, hanno svolto una traccia a scelta tra inglese, francese e tedesco. In inglese è stato proposto un articolo tratto dalla rivista ‘Time’, a firma della scrittrice contemporanea Téa Obreht, sul valore e l’attualità di Animal Farm (1945). Per la traccia di lingua francese è stato chiesto alle candidate e ai candidati di analizzare ‘Les yeux des pauvres’, un poema in prosa di Charles Baudelaire tratto dalla raccolta ‘Lo spleen di Parigi’. Per la traccia di tedesco, infine, è stata proposta l’analisi di due testi, mettendo a confronto un estratto da un volantino politico della Rosa Bianca, un gruppo tedesco di resistenza non violenta della Germania nazista tra il 1942 e il 1943, e due sequenze prese dal romanzo Das siebte Kreuz (‘La settima croce’) di Anna Seghers.

Sono 32 i maturandi del liceo scientifico che hanno affrontato la prova di matematica, che prevedeva la risoluzione di uno dei due problemi e di quattro degli otto quesiti proposti. I 34 maturandi del liceo economico, infine, hanno affrontato la prova in Economia aziendale.

Dopo la prova di italiano di inizio settimana, quindi, anche la seconda prova scritta ormai è alle spalle. Ora non resta che dedicarsi all’orale. Orali che avranno inizio, per i 113 maturandi del Titano, a partire da lunedì. Sessioni mattutine che si concluderanno entro la prima settimana di luglio.

Poi per tutti sarà il momento di dedicarsi alle vacanze. E saranno quest’anno vacanze speciali, quelle che chiuderanno il percorso alle superiori. In attesa di capire, voltando pagina, quello che i giovani sammarinesi vorranno fare da grandi. Ora è tempo di concentrarsi sugli esami.