Maturità, tra temi e alluvione Sui banchi 2.700 studenti riminesi

Alle 8.30 parte la prima prova scritta dell’esame di Stato per il II ciclo: la maturità. Per 2.700 ragazzi del riminese sarà il momento della verità dopo i cinque anni di studio. E le commissioni nei vari istituti sono pronte a valutare i ragazzi e le ragazze. Si parte con lo scritto di italiano e domani si proseguirà con la seconda prova scritta, che varia a seconda che si tratti di licei, istituti professionali o istituti tecnici. Al liceo classico gli studenti dovranno misurarsi con lo scritto di lingua e cultura latina. Al liceo scientifico toccherà alla matematica mettere alla prova la preparazione degli studenti. Per gli istituti professionali dopo la prova di italiano seguiranno quelle attinenti al corso scelto, a seconda degli indirizzi quali possono essere elettronica, informatica e così via. All’alberghiero, infine, i maturandi dovranno confrontarsi con la lingua inglese e la matematica.

Davanti agli studenti saranno, solo nella provincia riminese, settanta le commissioni pronte a valutare i candidati provenienti da 140 classi quinte, sommando le 133 statali e le 7 paritarie come recitano i dati del Miur. I professori sono pronti, ma quest’anno, nel riminese, dovranno fare i conti con un problema in più: l’alluvione. Gli studenti residenti o frequentanti scuole che si trovano nei comuni alluvionati dovranno sostenere solo la prova orale, che per altro è strutturata in modo diverso rispetto a quella nazionale, che arriva dopo le prove scritte. In provincia di Rimini sono cinque i Comuni che rientrano tra quelli alluvionati o con importanti dissesti idrogeologici. Si tratta di Sant’Agata Feltria, Casteldelci, Novafeltria, San Leo e, nella Valconca, il municipio di Montescudo e Monte Colombo. Nei cinque comuni insiste un solo istituto superiore, il Tonino Guerra di Novafeltria. Qui la maturità si svolgerà con la sola prova orale. Per altro il cambiamento imposto dal ministero il giorno dopo la chiusura dell’anno didattico ha portato ad allungare tempi degli scrutini.

Il decreto scuola per gli alluvionati colpirà anche i rimanenti istituti in provincia. Se a Rimini licei e istituti non rientrano tra le zone colpite, le commissioni dovranno comunque predisporre il solo esame orale nel momento in cui lo studente sia residente in uno dei comuni alluvionati. Questo, ha denunciato fin da subito la Cgil, porterà prevedibili problemi anche di valutazione tra ragazzi e ragazze della stessa classe. Ma così deve essere come ribadito dal Ministero il 13 giugno scorso, sottolineando l’impossibilità da parte degli studenti di scegliere tra la prova nazionale e quella ridotta.

Andrea Oliva