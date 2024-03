Mauri: "Al lavoro per programmare il futuro"

"Le scelte personali di Bruno Galli di lasciare la Lega hanno comportato la normalità della cose, la coerenza di rassegnare le dimissioni dalla giunta. Erano un atto dovuto". A parlare oggi è il nuovo vicesindaco Cristiano Mauri, già assessore Lega, che per la prima volta ricopre questo ruolo. A lui, dopo le dimissioni di Galli, è andata anche la delega alla viabilità. "Sono contento per il ruolo e ringrazio della fiducia il sindaco Filippo Giorgetti. Con lui abbiamo lavorato sempre in maniera coesa. A fine mandato manca poco ma ci sono comunque cose da fare. Il mio impegno non potrà che essere sempre più stimolato a fare meglio".

La sua ‘poltrona’ è stata imposta dal partito leghista o è stata una scelta personale del sindaco?

"Sono rappresentate della Lega con più storicità e esperienza, sia politica che di militanza. Ero capolista alle scorse elezioni. Io l’ho considerato un passo ovvio e naturale".

Se va bene questa breve esperienza, potrebbe essere la scelta per il post elezioni, se Giorgetti si riconferma sindaco?

"Il peso della composizione della giunta, sarà un effetto dei risultati elettorali. L’altra volta la Lega era primo partito di coalizione e sicuramente era un’aspettativa legittima. Speriamo di fare un nuovo e ottimo risultato anche questa volta, vedremo cosa succederà. La squadra è compatta. Poi i ruoli mi interessano poco. Il bene principale è di continuare a lavorare per Bellaria Igea Marina come maggioranza".

Pensa che il suo partito abbia ancora la possibilità di fare ottimi risultati?

"Sono stato leghista quando il partito registrava l’1,9%, quando siamo passati al 30% e lo sono ancora oggi, che ha percentuali più contenute a livello nazionale. Sono andamenti normali all’interno degli scenari politici, per sentiment, scelte passate, come quando siamo andati al Governo con i grillini. L’andamento altalenante va avanti da 15 anni e la cosa non mi spaventa. Restano gli stessi principi e gli stessi valori che ci muovono dall’inizio".

Cosa pensa della critica di Galli su qualcuno del vostro gruppo che ‘non ha fatto il bene di Bellaria Igea Marina’?

"Sono rimasto favorevolmente colpito dalle dichiarazioni sui rapporti con la squadra di giunta. Abbiamo lavorato bene. Poi se ci fossero delle recriminazioni su determinate persone, non entro nel merito".

Da qui a due mesi cosa resta da fare per la città?

"Ci sarà naturalmente tutta la ripartenza della programmazione estiva dai sensi unici ai parcheggi. La viabilità sarà condizionata dai lavori pubblici e dai cantieri in atto, e in un piano più lungo, si dovrà analizzare la situazione piano spiaggia. Sono stati 5 anni complicati, dal Covid all’alluvione, e quello che stiamo facendo di certo non si conclude in una sola legislatura".

Rita Celli