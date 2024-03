Mauri: "Siamo uniti, non temo il ballottaggio"

"Non temiamo il ballottaggio. La città ha compreso il gran lavoro fatto da questa amministrazione". Il vicesindaco Cristiano Mauri, in quota Lega, fa il pompiere spegnendo il fuoco acceso dalla candidatura di Giovanardi e dall’endorsement che quest’ultimo ha ottenuto dall’ex sindaco Enzo Ceccarelli. Parole al miele quelle dell’ex sindaco che ha anche precisato come a Bellaria non si consideri un uomo di partito e non fa parte del progetto del Carroccio.

Mauri, qualche crepa in maggioranza?

"Sono parte integrante di questa maggioranza. Un centrodestra coeso che sostiene Giorgetti. Su questo non c’è alcun dubbio. E’ stato fatto fino a oggi un ottimo lavoro e sul piatto vedo tante cose. Non era scontato ottenere tanti risultati in una sola legislatura soprattutto se pensiamo che dopo poco dall’insediamento abbiamo dovuto, come tutti, attraversare il difficile periodo del Covid".

Si aspettava una simile presa di posizione da parte di Ceccarelli?

"Sono scelte personali e come tali vanno considerate. Ma non possono farmi piacere. Ho lavorato con entrambi e posso dire di essere rimasto soddisfatto in entrambe le circostanze. Oggi la Lega è convintamente con Giorgetti come il resto del centrodestra e le civiche che sostengono questo progetto".

Con Giovanardi e Fonti si divide l’elettorato del centrodestra, teme il ballottaggio?

"Se devo analizzare il lavoro svolto da questa amministrazione ad oggi, credo che la città abbia ben compreso quanto fatto e si possa pensare a un sostegno pieno per il secondo mandato senza incorrere nel ballottaggio. Sono convinto che i cittadini abbiano capito e il sentore generale me lo conferma".

Ma Ceccarelli non è stato tenero con l’operato dell’attuale amministrazione.

"Al contrario abbiamo saputo intercettare fondi importanti perché i nostri progetti valevano come testimonia il fatto che erano spesso nelle prime posizioni dei bandi. Oggi abbiamo importanti opere che seguono il loro percorso e altre che stanno per iniziare. Quelle di Ceccarelli sono opinioni personali, ma non ci vedo una così marcata disapprovazione dell’operato di questa amministrazione in città. C’è stato un forte impegno per riqualificare i viali, il recupero della ex fornace, la nuova scuola e la sistemazione del patrimonio scolastico. Abbiamo fatto tante cose in un solo mandato. Questa maggioranza è coesa".

Andrea Oliva