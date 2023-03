Mauri: "Un nuovo gazebo coperto per i pescatori storici"

"La copertura del nuovo gazebo che come amministrazione comunale abbiamo installato all’inizio di via Rubicone, in concomitanza con i lavori di riqualificazione del lato Bellaria del porto, verrà posizionata dalla ditta che ha realizzato l’intervento". Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Mauri. Dunque si accende una luce di speranza per i pescatori ’storici’, i pensionati del mare, che ieri su queste colonne hanno lamentato – rappresentati per così dire dall’ex consigliere comunale di maggioranza Giampiero Gori – il loro disagio per la rimozione della loro ’casa’ sul porto. Ovvero, il gazebo sotto il quale erano soliti, da tantissimi anni, ritrovarsi mattina e pomeriggio, praticamente tutto l’anno, per raccontarsi storie di mare della loro gioventù. In sostanza, la memoria storia della città turistica, quando era città di pescatori (e contadini).