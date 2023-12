Maurizio Battista show al teatro di Dogana

Brillante, ironico e imprevedibile, Maurizio Battista salirà venerdì alle 21 sul palco del Teatro Nuovo di Dogana San Marino. Lo spettacolo dal titolo ‘Ai miei tempi non era così’, ha lo stile dei grandi show televisivi. L’artista è un vero istrione, interagisce con il pubblico, strappa risate, fa scatenare la platea sulle hit degli anni ‘90, ma fa anche emozionare, raccoglie applausi e standing ovation ad ogni replica. Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di vecchio e il presente con l’idea di un nuovo che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo? E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di effetti speciali o non piuttosto nel sapersi divertire con poco? Tra queste e altre domande, si muove Battista, in uno slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, coadiuvato dalla musica dei Los Locos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce e dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità. Campione d’incassi in tutta Italia lo spettacolo è scritto dallo stesso Battista insieme a Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli e Gianni Quinto.

Uno show che si preannuncia molto divertente, in cui l’attore comica, analizza stili di vita, evoluzioni tecnologici, passioni e tant’altro che negli anni hanno cambiato le nostre abitudini, la nostra quotidianità. L’artista, è affezionato alla Romagna e al Titano: tanti le estati passate da bambino a Riccione, a casa del nonno originario di Riccione, tante le salite a San Marino con la famiglia a comprare i coltellini e le piccole miniature. "Sarà un tuffo al cuore per me tornare qui. Qui rivedo i miei giorni più belli, ricordo mia madre e tante amicizie vere, che negli anni, si sono consolidate".

r.c.