Mauro (Fd’I) attacca: "Più telecamere contro il degrado"

Torna prepotentemente alla ribalta il tema sicurezza e degrado in Piazza Repubblica e dintorni. Ed ora le opposizioni attaccano a Cattolica: "L’amministrazione comunale – dice Flavio Mauro, consigliere comunale Fratelli d’Italia – persevera nell’indifferenza nei confronti del tema della sicurezza. Vogliamo farci trovare nuovamente impreparati per la prossima stagione estiva? È necessario che il Comune si attivi sin da subito per arginare la microcriminalità cittadina, specie alla luce della prossima stagione estiva. Noi proponiamo di potenziare i sistemi di videosorveglianza, in modo da creare un deterrente nei confronti dei responsabili di comportamenti illeciti e garantire una maggiore efficienza in sede di identificazione degli stessi da parte delle autorità. Ma va sottolineato come questa amministrazione abbia dimezzato le risorse in merito al controllo del territorio preferendo all’ausilio di telecamere più interventi di polizia locale volti a fare cassa e non all’ordine pubblico". Ed ancora: "E’ necessario un costante pattugliamento delle zone cittadine negli orari notturni, come nei parchi, o proprio in Piazza Repubblica, dove urge pure un processo di riqualificazione, in una piazza oramai ostaggio spesso di balordi. Ma proprio per Piazza Repubblica e la sua riqualificazione va rimarcato come sia stato previsto un taglio di 500mila euro a bilancio, servono invece molte più risorse".

lu.pi.