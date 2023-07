"Mauro Giannini faccia il sindaco e sistemi i conti di Pennabilli"

I conti di Pennabilli bocciati dalla Corte dei conti. E sul bilancio "disastroso" anche la minoranza non fa sconti. "La Corte dei conti ha bocciato il bilancio riscontrando diverse criticità – attacca Orizzonte comune – con motivazioni che lasciano pochi margini di replica". In una nota durissima l’opposizione richiama Mauro Giannini ai suoi doveri. "Il sindaco faccia il sindaco, ovvero quella figura che si dovrebbe preoccupare di pianificare il futuro del paese e non di tagliare l’erba, spalare la neve o altre azioni plateali che gli fanno guadagnare consensi ma, come abbiamo ribadito spesso, lo distolgono dai suoi reali compiti di amministratore".

"Il bilancio – prosegue la minoranza – è l’atto principale del Comune, da seguire con la cura del padre di famiglia da parte del sindaco, che ha rivendicato di aver eseguito numerosi interventi senza indebitare l’ente". E per Obiettivo comune "è ridicolo il tentativo di addossare colpe alla vecchia amministrazione Comune", dato che Giannini "è in carica da sette anni". La Corte ha rilevato nei conti di Pennabilli una situazione "di inattendibilità delle risultanze di bilancio", "gravi compromissione degli equilibri di bilancio" e "criticità nella gestione contabile".

a.g.c.