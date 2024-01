Mauro Neri confermato presidente

In 450 hanno confermato Mauro Neri alla presidenza di Confcooperative Romagna. L’assemblea congressuale si è riunita a Rimini. Tra gli ospiti c’erano anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. Il ministro Gilberto Pichetto Frattin ha inviato un messaggio all’assemblea. Alla giornata hanno partecipato circa 450 persone tra delegati e ospiti. Neri è stato confermato presidente per i prossimi 4 anni. "Siamo di fronte a cambiamenti epocali e credo che la cooperazione abbia un ruolo da protagonista per contribuire a uno sviluppo economico sostenibile, inclusivo e più giusto - ha detto ieri Neri – Il nostro sistema cooperativo ha un’idea diversa di economia d’impresa, crediamo nel primato delle persone sul profitto. Affronteremo le sfide della transizione ecologica e digitale e di un’economia sociale inclusiva e sostenibile lasciandoci guidare da questa idea".