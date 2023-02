Max Angioni il ’Miracolato’ porta il divertimento al Galli

Lo show comico che ha consacrato il successo di Max Angioni nei teatri italiani, registrando, al suo primo tour, oltre 30mila biglietti venduti e decine di sold out, approda in Romagna. Appuntamento quindi con la dissacrante ironia del comico delle Iene, Italia’s Got Talent, Zelig, Lol2, Max Angioni, che oggi alle ore 21,15, sarà sul palco del teatro Galli di Rimini con il suo spettacolo dal titolo ’Miracolato’. L’artista comasco racconta: "Assecondando l’immaginazione rielaboro le mie sfighe attraverso la comicità, uso il palcoscenico per esorcizzare la realtà e per offrire uno spunto agli altri per affrontare la propria". In una sorta di Stand up comedy, sul palco Max Angioni anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico classe 1990, racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Il talento di Angioni è in grande ascesa, iniziato all’ Accademia del Comico di Milano, ha poi avuto ribalta in show televisivi di grande successo e in questo spettacolo il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento. Al fianco di Belen Rodriguez nelle Iene, la sua popolarità ha raggiunto livelli altissimi, anche grazie ai suoi monologhi surreali e prendendo il posto di Teo Mammuccari. Anche come personaggio social, il comico ha un profilo Instagram seguitissimo in cui posta i suoi sketch comici, i suoi messaggi motivazionali che hanno migliaia di visualizzazioni, i suoi aggiornamenti di carriera nella quale non si capacita del suo successo e che spesso, come nello spettacolo che porta al Galli, si sente ’Miracolato’. Ma forse, questo posto di spicco sulla nuova scena della comicità nostrana se lo merita tutto, considerando che è vero che ci ha messo davvero poco a esplodere: in dodici mesi (scarsi) è passato dal recitare il Vangelo rivisitato a Italia’s Got Talent a fare battute con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco di Zelig, e forse, la definizione ’il Jim Carrey italiano’ non è poi così azzardata.

Rosalba Corti