Max Pederzoli è Gran Ventriloquini al Teatro Astra

Max Pederzoli e il suo Gran Ventriloquini. Per la rassegna Famiglie a teatro dell’Astra domenica alle 17 arriva l’incanto del ventriloquismo. Un varietà surreale, esilarante, ricco di colpi di scena e numeri brillanti: dalla magia all’acrobazia, dall’ipnotismo al beatbox, dal rumorismo al canto. Il Gran Ventriloquini è un one man show in cui il virtuosismo e il divertimento diventano un veicolo per parlare di amicizia e fratellanza. "Uno spettacolo per cuori giovani dai 6 ai 99 anni, già vincitore del premio Emilio Vassalli 2021".