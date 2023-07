Maxi-allevamento di polli a Maiolo Comitato e Regione faccia a faccia

Un incontro atteso da quattro mesi: il comitato ’Per la Valmarecchia’ da una parte, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo dall’altra. In mezzo, l’oggetto del contendere: il progetto di allevamento biologico Fileni alla Cavallara di Maiolo. Il risultato non è quello che il comitato si attendeva su un tema così importante. "Ottantamila firme contro il progetto Fileni a Maiolo non valgono – il caustico commento del comitato – se ti confronti con un’amministrazione che non ha la capacità di mettersi in discussione, con una Regione che non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione il problema di un allevamento intensivo in un territorio fragile, racchiuso all’interno di una zona di protezione speciale dell’Unione europea". Presente anche Emma Petitti, la presidente del consiglio regionale. Il comitato ha presentato tutte le criticità emerse dall’analisi delle carte progettuali. Come "la mancata considerazione delle problematiche legate al nuovo consumo di suolo, l’assenza di una valutazione adeguata delle criticità legate all’abbattimento dei capannoni esistenti, la mancata considerazione delle problematiche legate alla presenza a 100 metri dall’allevamento di una comunità terapeutica". Criticità che non hanno scalfito la posizione di Priolo, che si è fatta scudo anche con recenti sentenze della giustizia amministrativa. Su un punto Priolo e comitato si sono trovati d’accordo: che fine ha fatto il comitato tecnico-scientifico che avrebbe dovuto nascere, anche in seguito a un ordine del giorno approvato dall’assemblea dell’Unione dei comuni della Valmarecchia? L’ultima stoccata è riservata al sindaco di San Leo e a quei politici che amano pubblicare le foto dell’Alta Valmarecchia su Instagram: "Con il nuovo allevamento intensivo la vocazione turistica dell’area sarà definitivamente cassata". Incontro costruttivo, lo definisce la Petitti. L’appuntamento è arrivato tardi? "Era in calendario, c’è stata di mezzo alluvione e una emergenza. La Regione ha risposto nel merito a partire dal monitoraggio che sarà continuo e preciso".

m. c.