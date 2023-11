Maxi allevamento di polli a Maiolo, l’ex sindaco:: "I politici non hanno fatto nulla per fermarlo"

È passato un anno, da quando si venne a sapere del nuovo allevamento di polli a Maiolo. I lavori di costruzione del maxi stabilimento avicolo targato Fileni proseguono, mentre il tavolo tecnico che l’Unione dei Comuni Valmarecchia aveva promesso con l’ok della Regione non è mai stato aperto. Avrebbe dovuto esaminare le varie criticità e vigilare sui lavori. "Perché questi ingiustificabili ritardi? Chi ha paura della verità?", attacca Vincenzo Sebastiani, ex sindaco di Novafeltria. Il 4 novembre 2022 fu lui a lanciare il primo grido di allarme per lo sbarco del maxi allevamento di Cavallara, seguito dalla moglie di Tonino Guerra e tanti altri. Poi sono arrivati il comitato e le proteste a Maiolo. I lavori per l’impianto proseguono e porteranno l’allevamento a "schierare" 16 capannoni monopiano, alti 2,5 metri.

"Dopo un anno serve una riflessione sul lavoro svolto dai vari soggetti coinvolti nel tentativo di fermare lo scempio della valle", prosegue Sebastiani. Che ricorda la nascita (in gennaio) del comitato ’Per la Valmarecchia’ presieduto da Nunzio Castellani, la raccolta di firme (75mila), le osservazioni presentate a Comuni, Unione, Provincia e Regione, le azioni di protesta (pure al Carnevale di Novafeltria), i vari raduni. "Lo studio della delibera regionale – prosegue Sebastiani – ha evidenziato molte criticità, che avrebbero pesato in caso di ricorso al Tar (impedito dalla scadenza dei termini legali)". Intanto i lavori per lo stabilimento di Fileni proseguono. "La Regione, la Provincia, i Comuni si sono trincerati dietro il parere dei tecnici dimenticando la politica. Hanno nascosto un elefante con un fazzoletto", conclude amaro l’ex sindaco.

m.c.