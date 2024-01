Maxi blitz antidroga. Un arresto a Riccione

C’è anche un riccionese del 1973 tra i 14 arresti compiuti ieri tra le province di Cuneo, Torino, Asti e

Rimini per un’operazione antidroga dei carabinieri di Cuneo nata dal ritrovamento di 510 piante di cannabis e 18 chilogrammi di marijuana già impacchettati e pronti per essere venduti, in un casolare anonimo nella campagna di Alba (Cuneo), nelle Langhe. A gestirla un sodalizio criminale italo-albanese attivo tra Langhe e Roero, con propaggini nell’Astigiano, nel quale avrebbe avuto un ruolo appunto anche l’italiano domiciliato in un residence di Riccione e arrestato ieri dai carabinieri della compagnia locale, che su disposizione della Procura di Asti lo hanno arrestato e trasferito ai domiciliari.