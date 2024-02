Maxi bollette: contributi per gli hotel

Arriveranno i contributi per gli hotel che sono rimasti aperti nel periodo natalizio tra il 2022 e il 2023. E’ passato più di un anno da quando il Comune ha annunciato di voler aiutare gli hotel scontando l’imposta di soggiorno a quelle attività che hanno deciso di aprire ugualmente per Natale, affrontando i maxi aumenti energetici. Da allora gli albergatori attendono un rimborso. Nella giunta del 22 febbraio scorso sindaca e assessori hanno approvato le linee di indirizzo per concedere contributi economici alle strutture ricettive che sono rimaste aperte tra il 24 dicembre del 2022 e l’8 gennaio del 2023.

Al momento il fondo messo a disposizione è di 130mila euro. Non si parla di rimborso dell’imposta di soggiorno, ma di contributi erogati a seguito degli aumenti energetici, ovvero gas e luce. Per accedere ai contributi bisognerà rispettare una serie di criteri tra cui: l’avere comunicato al Suap i periodi di apertura per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023; utenza energia elettrica e/o gas ad "uso non domestico" intestata all’impresa; aumento dei costi per bollette di energia elettrica e/o gas raffrontando il bimestre dicembre ‘22/gennaio ’23 con lo stesso bimestre dell’anno precedente.

Solo chi presenterà la domanda e soddisferà tutti i requisiti verrà inserito nella graduatoria per ottenere il rimborso.