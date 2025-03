Maxi campagna pubblicitaria

Una maxi compagna promozionale per promuovere Riccione sui canali classici e quelli digitali. Il Comune di Riccione ha avviato "un ambizioso progetto per rafforzare la promozione della città come destinazione turistica di qualità – spiegano dal municipio –, investendo in modo significativo nei media nazionali e potenziando la presenza sui canali digitali. L’obiettivo è consolidare il posizionamento di Riccione nel mercato nazionale e internazionale attraverso una pianificazione pubblicitaria strategica sui principali mezzi di comunicazione, con particolare attenzione ai media tradizionali (Atl) come televisione, radio, stampa e affissioni". È la risposta a Fratelli d’Italia che ieri, con il consigliere Stefano Paolini aveva contestato la spesa di 440mila euro destinati a un fornitore che pensi alla pubblicità sui vari media. Cifra che per Paolini era semplicemente esagerata. "Alla promozione sui media tradizionali si affiancherà un forte investimento in strategie digitali – spiega l’amministrazione –, creando una sinergia tra canali diversi per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato". Per l’assessore al Turismo Mattia Guidi "Riccione deve rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel panorama turistico italiano ed europeo, investendo con visione e metodo. Abbiamo definito una strategia chiara e ambiziosa, con investimenti mirati per massimizzare la visibilità della città".