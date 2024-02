Maxi canoni, la telenovela infinita

È una telenovela infinita, quanto quella delle concessioni. Ma che pareva risolta con il ’condono’ varato nel 2020 dal governo per chiudere – una volta per tutte – i contenziosi per i canoni delle cosiddette attività pertinenziali. Si tratta di quelle attività che si trovano su area demaniale, come gli stabilimenti balneari (e le altre attività di spiaggia), e che dal 2006 pagano cifre altissime all’Agenzia del demanio. A Rimini sono una dozzina le imprese – in gran parte si tratta di ristoranti e locali – che hanno dovuto fare i conti con i maxi canoni, e quasi tutte si trovano nell’area del porto. La battaglia legale sui canoni sembrava finita dopo che l’area del porto è passata di mano dall’Agenzia del demanio al Comune ed è stato varato dal governo, nel 2020, il condono che permette di sanare gli arretrati. Ma non è così. Nei giorni scorsi i giudici del Tar (il Tribunale amministrativo regionale) hanno ’congelato’ tutti i procedimenti pendenti sui canoni pertinenziali, in attesa che si pronunci il Tribunale di Rimini. "In pratica – spiega Franco Fiorenza, uno degli avvocati che assistono gli operatori – il Comune di Rimini ha riconosciuto alle attività l’ammissione al condono, ma l’Agenzia demanio non ne vuol sapere e si è opposta. Il Tar ha sospeso tutti i procedimenti sull’annosa questione, in attesa delle decisioni del Tribunale di Rimini".