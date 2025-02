Maxi discarica abusiva nell’azienda: scoperte 1.400 tonnellate di rifiuti

All’apparenza l’azienda si occupava del noleggio di box dove stipare merci e fondi di magazzino. In realtà, secondo gli inquirenti, si sarebbe trattato di una copertura per smaltire irregolarmente una montagna di rifiuti. L’operazione congiunta dei carabinieri forestali di Rimini, Santarcangelo e Bagno di Romagna ha portato alla scoperta di una maxi discarica abusiva proprio a Santarcangelo. Un capannone industriale e un terreno annessa erano adibiti allo stoccaggio illegale di un’ingente quantità di rifiuti e sono stati posti sotto sequestro, unitamente ai materiali rinvenuti.

Il blitz si inserisce nell’indagine più ampia, coordinata dalla Procura di Rimini e condotta dai carabinieri forestali di Forlì-Cesena, che ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare. Le indagini dei militari hanno rivelato che l’attività illecita veniva abilmente mascherata dietro una società, che ufficialmente si occupava dei noleggio di box e spazi per deposito merci. In realtà dietro l’attività apparentemente legale si celava un sofisticato sistema di smaltimento abusivo, con il sito utilizzato come deposito finale di rifiuti di vario genere. Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto oltre 1.400 tonnellate di materiali tra cui apparecchiature elettroniche obsolete (Raee), batterie al piombo, parti meccaniche, barche in disuso, elettrodomestici smontati, montagne di pneumatici abbandonati e circa 500 tonnellate di residui di cuoio conciato. Quest’ultima tipologia di rifiuto era già stata oggetto di precedenti indagini e sequestri operati dai carabinieri forestali negli anni scorsi, segnale di un’attività reiterata nel tempo.

A seguito degli accertamenti i legali rappresentanti della società coinvolta, due italiani sono stati denunciati con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva. Inoltre, dovranno rispondere del mancato rispetto di un’ordinanza comunale che imponeva la rimozione dei materiali precedentemente individuati nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Alla società sono state contestate anche violazioni amministrative, che potrebbe tradursi in sanzioni economiche o nell’interdizione dell’attività. Sebbene al momento non siano stati rilevati pericoli immediati per la salute pubblica o per l’ambiente, l’area sarà oggetto di approfonditi monitoraggi da parte di Arape e dell’Ausl, al fine di escludere la presenza di contaminazioni e valutare eventuali interventi di bonifica.