Maxi donazione all’ospedale Infermi Un nuovo ecografo nel nome di Sic

Le leggende non muoiono mai. Sono per sempre, scolpite nelle gesta compiute e nella memoria di quel che viene fatto in loro nome. Ed è nel nome di Marco Simoncelli che la Fondazione intitolata al motociclista corianese scomparso a Sepang nell’ottobre 2011 ha donato all’ospedale Infermi un ecografo di ultima generazione, del valore di 100mila euro, destinato alla unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva diretta da Marco Di Marco. Un ecografo che nel corso dell’ultimo mese – da quando è iniziata l’utilizzazione da parte dei sanitari dell’Infermi – ha compiuto circa duecento esami, contribuendo ad eseguire "in un solo trimestre il 70% della produzione ecografica totale del reparto eseguita in tutto il 2022". Dà i numeri il direttore Di Marco, mentre con voce attraversata dall’emozione il papà di Marco, Paolo Simoncelli, ha sottolineato che "la Fondazione ha semplicemente il compito di spendere bene i soldi degli altri. è nostro compito scegliere attentamente i progetti su cui investire e questo ecografo, al netto di una cifra molto alta, ci è sembrato il modo migliore per investire il denaro di chi ci aiuta".

Un ecografo che, tanto per rimanere nel pianeta delle corse, tra le corsie dell’Infermi si è già guadagnato il soprannome di ’Ferrari’ per le alte prestazioni che è in grado di garantire sia diagnosi che terapia, sino a "sostituire la biopsia epatica con un metodo innovativo e indolore per il paziente", precisa Di Marco. Non si prende meriti, però, papà Paolo, che durante il ringraziamento da parte della direzione dell’ospedale reindirizza gli applausi a Marco: "Tutto il merito è di questo ragazzo – dice Paolo Simoncelli indicando il volto sorridente di Marco incorniciato nella targa della donazione che sarà affissa nella sala d’attesa del reparto –. Marco continua a darci tanto e sono molto felice di vedere il suo viso in questi spazi".

Gli spazi di un ospedale che è attraverso donazioni rilevanti come questa che si conferma davvero un "bene pubblico". Queste le parole scelte anche dalla direttrice dell’Infermi Francesca Raggi, che sottolinea: "Grazie a questo strumento possiamo ottenere prestazioni sempre di più alto livello per i pazienti. E considerando come questa macchina è arrivata noi l’ospedale pubblico si conferma davvero un bene comune", mentre per i corridoi del nosocomio risuona come il rombo di motore un caloroso "Grazie Sic!".

Francesco Zuppiroli