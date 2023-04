Maxi finanziamento statale da 430mila euro per la nuova mensa delle scuole elementari

Pioggia di fondi per il comune di Talamello e le sue scuole. In arrivo 430mila euro dal Ministero dell’Istruzione per realizzare una mensa con spazio anche per il consumo pasti, alle scuole elementari del paese. Il maxi finanziamento statale è legato al Pnrr e andrà a realizzare nuovi spazi funzionali anche all’attività didattica. Completati lo scorso anno i lavori al parcheggio e al termocappotto, ora questi nuovi fondi serviranno per ampliare la primaria con la mensa interna (compresa la nuova cucina) il refettorio e nuovi spazi come aule di svago e palestra interna.

Altri fondi sono in arrivo a Talamello grazie al sostegno del Ministero della transizione ecologica, per ammodernare tutti gli infissi dell’asilo: saranno sostituiti per oltre l’80%. "Abbiamo partecipato ai bandi nazionali in pochi mesi e siamo riusciti a ottenere questi ottimi risultati – spiega l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Paolo Cesaretti – I bambini di Talamello potranno avere uno spazio nuovo per pranzare a scuola ma anche avere nuovi spazi di svago. Il nuovo edificio avrà sistemi fotovoltaici per abbattere dispersioni termiche e ridurre i consumi". L’inizio dei lavori per la mensa è previsto entro il 2023.