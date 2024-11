Maxi furto alla Mary Claude. Recuperata parte della refurtiva

"Dopo aver recuperato parte della refurtiva sottratta nella notte tra martedì e mercoledì alla boutique Mary Claude, in collaborazione stretta con la stazione dei carabinieri, stiamo proseguendo con le indagini per cercare di ritrovare anche altro bottino". Dal comando della polizia locale viene fatto il punto sulle ricerche dei ladri che, poco dopo le 3.30 della notte in questione, sono entrati all’interno del negozio di Mary Alesiani, inaugurato nello scorso marzo, nel cuore dell’Isola dei Platani, sottraendo una sessantina di paia di scarpe di notissime marche, e accessori, per un valore complessivo superiore ai 10mila euro.

"Grazie all’impianto di videosorveglianza – continuano da via Leonardo Da Vinci – che è stato determinante per le indagini, che sono tuttora in corso, tra polizia locale e carabinieri, abbiamo ritrovato parte della refurtiva". Nelle immagini delle telecamere si vedono due persone incappucciate, che non sono ancora state identificate, intente a sottrarre la merce. Parte del bottino è stato ritrovato dalla stessa polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, in una cabina sulla spiaggia, l’altro pomeriggio, l’indomani del furto: "stavamo cercando sull’arenile nei luoghi già utilizzati in passato per nascondere refurtive e materiale scottante – aggiungono dalla polizia locale –, e abbiamo avuto anche la segnalazione da parte di un bagnino, nella zona di Bellaria centro. In un cabina sulla spiaggia abbiamo trovato parecchie paia di scarpe, per un valore di 4.000 euro all’incirca". Le indagini proseguono.