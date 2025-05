Maxi impianti eolici in Valmarecchia. La Toscana rinvia (per ora) l’ok: fino a quando

Rimini, 2 maggio 2025 – La Toscana ‘congela’ il maxi impianto eolico al confine con l’alta Valmarecchia. Per ora. Martedì si doveva concludere l’iter autorizzativo per ‘Badia del vento’, progetto che prevede 7 aerogeneratori alti oltre 180 metri nel comune toscano di Badia Tedalda, ai confini con Romagna e Marche. Un impianto che, come ribadito dalla Regione Emilia Romagna in queste ore, da parlamentari e sindaci, comitati e associazioni, se realizzato avrà un impatto devastante sulla Valmarecchia.

La decisione è stata rinviata al 14 maggio perché l’ente che gestisce il parco del Sasso Simone e Simoncello ha chiesto ulteriori approfondimenti. “Nonostante la richiesta non sia fondata, perché l’ente gestore del parco è sempre stato coinvolto – scrive la Regione Toscana – la conferenza dei servizi su ’Badia del vento’ è stata sospesa e rinviata al 14 maggio”. I ben informati assicurano che il rinvio, in realtà, è dovuto soprattutto alla lettera di fuoco che il presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha inviato al collega toscano Eugenio Giani tre giorni fa. La Toscana prende tempo, ma in realtà l’intenzione rimane quella di autorizzare ‘Badia del vento’. Che non è l’unico che rischia di stravolgere la Valmarecchia: sono stati presentati i progetti per altri impianti e, se tutti verranno autorizzati, spunteranno pale alte come grattacieli ai confini con Romagna e Marche.

“Bene il rinvio. Ora de Pascale e Giani trovino una soluzione. Bisogna fermare questo scempio. I maxi impianti eolici rischiano di causare danni enormi, irreversibili all’ambiente, alla fauna, al paesaggio della Valmarecchia – attacca il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello – L’Emilia Romagna deve opporsi, se necessario anche in tribunale facendo ricorso. Se passano ’Badia del vento’ e gli altri progetti noi per protesta ci incateneremo”. Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci (uno dei comuni più colpiti) rivela: “L’azienda che ha presentato il progetto di ’Badia del vento’ aveva proposto anche a noi benefit in cambio dell’impianto. Ci siamo rifiutati: il rispetto per i territori non è in vendita”. Eppure, i comitati regionali di Legambiente di Emilia Romagna e Toscana sono a favore dei maxi impianti: “L’eolico a Badia Tedalda in zona Valmarecchia va fatto. Il veto dell’Emilia Romagna è una nota stonata”. “Siamo consapevoli – continuano – del fatto che gli impianti eolici portino a un mutamento del paesaggio. Ma occorre evitare di nascondere la testa sotto la sabbia. I cambiamenti climatici hanno già devastato l’Appennino tosco-romagnolo, c’è il rischio forte che questi fenomeni si ripetano. Le fonti rinnovabili sono essenziali per mitigare gli effetti di una crisi climatica che ha già pesantemente colpito i nostri territori”.