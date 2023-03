Maxi impianti i fotovoltaici nell’ex cava: "Produrranno energia per tutto il paese"

Talamello avrà presto una comunità energetica, per risparmiare sulle bollette. Lo farà recuperando un’ex cava: qui il Comune vuole installare maxi impianti fotovoltaici per ottenere oltre 2,5 megawatt. Il progetto è stato illustrato giovedì dal sindaco Pasquale Novelli (foto) insieme a Luigi Angelini di Mediatip, che ha presentato i vantaggi per Comune, cittadini, imprese, e Andrea Baccarani, tecnico di Albatros, che ha mostrato i terreni individuati insieme ai tecnici comunali per installare il fotovoltaico. L’area dell’ex cava, "oggi dismessa, potrà trasformarsi in fonte di reddito e senza togliere suolo all’agricoltura e deturpare il paesaggio. E viste le dimensioni, gli impianti potranno produrre energia che potrà essere ridistribuita a tutta la comunità". Sul sito www.xtalamello.it tutte le informazioni e i moduli di adesione al progetto.