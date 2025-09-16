Maxi incendio nel negozio di bici. Zanni:"Danni per 250mila euro"

Le fiamme, poi l’esplosione che ha distrutto le vetrate del negozio facendo sobbalzare i residenti della zona di viale Sardegna. Il rogo che ha devastato il negozio di bici Reparto corse gestito da Alfio Zanni, si è sviluppato nella serata di domenica partire dalle 19,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. Un intervento complesso, vista l’entità del rogo che ha finito per coinvolgere anche l’appartamento che si trova al piano piano, sopra il negozio, anch’esso danneggiato. I vigili del fuoco (erano al lavoro in 7, con vari mezzi) sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore. Del negozio è rimasto ben poco. "Al momento non sappiamo dire cos’abbia causato l’incendio – premette Alfio Zanni – Potrebbe essere stata una batteria difettosa o un cortocircuito, anche se l’impianto di messa a terra lo avevo fatto controllare a inizio estate. Sono soltanto ipotesi. Attendo l’arrivo degli esperti del nucleo di Bologna per le verifiche su quel che rimane del negozio. Poi ne saprò di più". Le attrezzature, come anche gli arredi sono andati persi, bruciati dalle fiamme.

L’incendio ha fatto danni ingenti. "Difficile fare ancora una stima precisa. Sono andate perse attrezzature e merci per almeno 120mila euro e altrettanti ne serviranno per ripristinare il negozio. Alla fine penso che il conto finale dei danni sarà intorno ai 250mila euro". I tempi per poter riaprire rimangono un rebus. "Solo dopo che saranno terminati sopralluoghi potrò procedere con la sanificazione dei locali". Il telefono è caldo: fin da domenica sera tanti clienti storici di Reparto corse chiamano Zanni per capire tempi e modi della riapertura. "Per il negozio servirà un po’ di tempo, ma per l’officina ho cercato da subito un locale da utilizzare in modo temporaneo. Fino a quando non riapirà il negozio, l’officina si troverà da Reparto corse 2.0 sul portocanale, in viale Bellini".

Andrea Oliva