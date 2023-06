Maxi incidente a Rimini, 5 veicoli coinvolti, un ferito gravi ma nessuna tragedia

Una carambola spaventosa, le auto che si scontrano tra un boato di lamiere e vetri dei finestrini che si infrangono. Un inferno, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che, invece, si è concluso con qualche ferito e tanta, tantissima paura per chi ieri mattina intorno alle 7 stava percorrendo la via Tolemaide, all’incrocio con via Variano, poco distante dall’uscita del casello autostradale di Rimini Nord. Proprio qui si è consumato il maxi incidente che ha visto coinvolti cinque veicoli in tutto: tre automobili, un autorticolato e un autocarro.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite sul posto dagli agenti della polizia locale, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, un’auto stava transitando in direzione monte sulla Tolemaide quando per cause ancora in via di accertamento è stata tamponata dall’autoarticolato che procedeva nella stessa direzione e arrivava alle spalle della vettura. L’auto, a seguito dell’urto, è stata quindi deviata sulla corsia opposta, dove ha così colpito altri tre veicoli che procedevano in direzione mare. Il maxi incidente ha causato forti disagi, ma fortunatamente tra i conducenti coinvolti e rimasti feriti, solo uno, un senegalese alla guida della prima auto urtata e carambolata a seguito del colpo dopo l’invasione di corsia, è stato trasferito in ospedale con un codice di media gravita, ma non in condizioni di pericolo di vita. (foto Migliorini)